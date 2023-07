Onana in partenza da Torino per Manchester. Il video

Andrej Onana è arrivato pochi minuti fa a Torino. Da lì si imbarcherà per l’Inghilterra dove domani sosterrà le visite con il Manchester United. Termina così dopo una sola stagione la sua esperienza all’Inter. Per il club nerazzurro si tratta di una grande plusvalenza, visto che Onana era arrivato a parametro zero l’estate scorsa dall’Ajax. L’Inter incasserà una base fissa di 50 milioni, i dettagli verranno comunicati dai dfue club. Onana era un chiodo fisso di ten Hag che ha fatto di tutto per riaverlo. Era al primo posto della lista. E adesso le ultime formalità burocratiche.