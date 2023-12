Onana: “Criticato anche all’Inter, alla fine è stato amore eterno”

Il portiere camerunense del Manchester United Andre Onana, dopo la sconfitta per 2-1 con il Nottingham Forest, ha parlato in un’intervista a Sky Sports del suo stato d’animo dopo i primi mesi con i Red Devils: “Gli errori fanno parte dell’apprendimento: la gente si aspetta molto da me, per questo mi critica. Non è un problema per me, ci sono abituato: anche all’Inter succedeva e guarda com’è finita. Oggi ci lega un amore eterno”.

Foto: Instagram Onana