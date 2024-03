Onana: “Ci sono voluti alcuni mesi per ambientarmi in Premier. Champions? Passare dalla finale ad essere eliminati ai gironi fa male”

André Onana, portiere del Manchester United, ha parlato a The Indipendent, soffermandosi sul periodo di ambientamento al Manchester United.

Queste le sue parole: “Mi ci sono voluti sei o sette mesi solo per sentirmi bene. È stato un momento difficile per me. Adesso mi sento un po’ meglio perché era tutto nuovo, era difficile per me sentirmi a casa per tanti motivi, in un paese nuovo. Ma ora mi sento bene. Per me, la cosa più importante è essere pronto, essere felice e brillerò. A volte ti trovi ad affrontare situazioni difficili e ho passato sei o sette mesi difficili semplicemente sentendomi bene, non giocando bene, perché penso di non aver iniziato a giocare bene. Era semplicemente qualcosa di strano, non lo so. È stato anche un buon momento per me per imparare perché ho imparato molto in quel momento”.

Quindi un pensiero sulla finale di Champions: “Giocarla e poi venire eliminato ai gironi dopo pochi mesi, per me è stata una grande lezione. Ora penso di avere tutto sulle spalle, imparalo e vai avanti, cerca di essere felice. Questa è la cosa più importante. La scorsa stagione mi sono trasferito da Amsterdam a Milano, ma l’adattamento è stato abbastanza semplice. Ma mi ci sono voluti otto mesi qui. Era solo il momento di imparare e di giocare partita dopo partita”.

Foto: Instagram personale