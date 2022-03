Onana, che errore! Una sua uscita sbagliata spiana la strada al Benfica

Nella per certi versi clamorosa eliminazione dell’Ajax questa sera col Benfica c’è la firma di Onana, promesso sposo dell’Inter. Il portiere camerunese ha in pratica regalato il gol decisivo di Nunez, uscendo a farfalle sul calcio di punizione di Grimaldo e permettendo al difensore dei lusitani di spingere in fondo al sacco. Tantissima la delusione in casa dei lancieri, che avevano trionfato nel girone eliminatorio con sei vittorie su sei mettendo in vetrina bomber Haller. La squadra di Verissimo ha invece offerto una grande prova difensiva, dimostrandosi solida e concreta quando necessario. E ora il Benfica sarà sicuramente la Cenerentola dei quarti di finale di Champions.

FOTO: Twitter Onana