Onana, altra papera con l’Ajax. Il portiere nel mirino dei tifosi, Ten Hag lo difende

A giugno si trasferirà all’Inter, nel frattempo Onana difende con continuità la porta dell’Ajax. Le ultime prestazioni, però, non sono state convincenti. Il portiere camerunense ha sulla coscienza l’ottavo di finale di Champions dei lancieri, con la sua uscita a vuoto che ha spianato la strada al gol vittoria di Nunez del Benfica. Questa sera un altro errore, per sua fortuna non decisivo. Nella gara col Groningen, infatti, Onana si è mostrato non irreprensibile sulla conclusione a rete certamente non irresistibile di Larsen. I tifosi olandesi non l’hanno presa bene, mettendolo nel mirino per l’ennesimo errore che poteva costare caro. L’Ajax è poi riuscito a ribaltare il risultato grazie alle reti di reti di Klaassen e Tadic nel recupero del primo tempo e di Berghuis allo scadere, con Rik Ten Hag che ha però difeso Onana: “Stasera abbiamo sofferto a tratti e André è stato determinante salvandoci in più occasioni“.

FOTO: Twitter Onana