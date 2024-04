OMORODION, IMPATTO SUPER IN LIGA

L’Alaves si avvicina alla salvezza nella Liga Spagnola, trascinato in particolare da una giovane stella, classe 2004, che alla sua prima stagione in Liga ha avuto un impatto debordante. Parliamo di Samu Omorodion, attaccante di origini nigeriane, che con 9 gol e 6 assist sta trascinando l’Alaves, che ha 32 punti ed è moto vicino al traguardo salvezza.

Omorodion è un tesserato dell’Atletico Madrid (club che affronterà nella prossima giornata di Liga) e che può lanciarsi definitivamente nel grande calcio. Nato a Melilla da genitori nigeriani, Omorodion si è trasferito a Maracena, una cittadina nella Provincia di Granada in giovane età. Dopo aver giocato con la squadra locale del Nervión si è unito al Granada nel 2021.

Il 6 marzo 2022 ha fatto il suo debutto con la squadra riserve del Granada, entrando in campo nel secondo tempo della sconfitta per 2-1 contro il Marchamalo in Segunda División RFEF. Il 25 settembre ha segnato il suo primo gol, realizzando il pareggio contro l’El Ejido.

Il 20 aprile 2023 ha rinnovato il suo contratto con i Nazaríes fino al 2028. Avendo segnato 18 gol con la squadra B nella stagione 2022-23, l’attaccante ha attirato l’interesse di numerosi club di Primera División e Premier League.

Il 14 agosto 2023 ha fatto il suo esordio in prima squadra con il Granada, partendo titolare e segnando il gol del momentaneo pareggio nella sconfitta per 1-3 contro l’Atlético Madrid. Atletico che rimase stupefatto da quella prova, tanto da tesserarlo immediatamente.

Infatti, il 21 agosto è stato ratificato il suo passaggio a titolo definitivo, ai colchoneros, siglando un contratto di cinque anni con il club. Il 26 agosto dello stesso anno è stato prestato all’Alavés fino al termine della stagione, che come detto, lo sta vedendo protagonista con 9 gol in questa Liga, al suo primo anno nella massima serie spagnola.

Omorodion è eleggibile sia dalla Nazionale nigeriana che da quella spagnola, una scelta che farà appena avrà concluso il suo iter con le giovanili iberiche. Nell’aprile 2023 ha ricevuto infatti la prima convocazione con la Spagna U19. Nel luglio dello stesso anno, ha preso parte al Campionato europeo di calcio Under-19 2023 disputato a Malta, dove la Rojita ha perso in semifinale contro i futuri campioni dell’Italia.

Pensare, comunque, che solo un anno fa, di questi tempi, questo ragazzo giocasse nella quarta serie spagnola è davvero assurdo. Un margine di crescita strepitoso, il suo, come l’impatto avuto con la Liga spagnola. Samuel Eto’o è sempre stato il suo idolo, e oggi resta il suo grande punto di riferimento. Omorodion sogna di vivere una carriera come quella dell’ex Inter. In effetti, come movenze, ruolo da seconda punta, rapidità, tecnica, un po’ lo ricorda. E l’Atletico si sfrega le mani. Il prossimo weekend lo avrà contro, quindi lo potrà osservare da vicino, sperando che non gli faccia gol come accaduto alla prima giornata di campionato scorso, quando però il club decise di ingaggiarlo.

