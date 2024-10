Omorodion: “All’Atletico non mi sentivo un calciatore, mi allenavo in disparte”

Intervistato da Marca, Samu Omorodion ha parlato dei suoi ultimi periodi all’Atletico Madrid prima del passaggio al Porto, con cui è protagonista di un avvio di stagione sensazionale: 7 gol in 7 presenze.

L’ultimo periodo all’Atletico e l’interessamento del Chelsea: “È stato molto complicato, ho passato molte notti a piangere. Lì mi allenavo in disparte. Non mi sentivo un partecipante, non mi sentivo un calciatore. Mi allenavo e la mia testa mi diceva di non farlo. Ho passato un brutto periodo. Alla fine, grazie a Dio, è andato tutto bene. Se non ha funzionato con il Chelsea è stato per un motivo specifico”.

L’inizio al Porto: “Sono contento di come è iniziata la stagione. Sono arrivato in un club e in una squadra in cui mi sono adattato bene alle mie caratteristiche. Una squadra d’attacco che ama giocare a calcio. Il miglior club del Portogallo, dove lotteremo per il titolo”.

Foto: Instagram Porto