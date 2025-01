OMOREGBE, L’ESORDIO ALLA SCALA

Sabato sera il Milan ha pareggiato 1-1 contro il Cagliari al Meazza. Una gara deludente, visto che i rossoneri erano reduci dalla vittoria della Supercoppa Italiana. Steccata la prima in Serie A da allenatore per Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese, un po’ a sorpresa, nel finale di gara, ha inserito il giovane Bob Omoregbe, esterno offensivo, 21 anni. Un ragazzo che era reduce da pochissimi minuti in Serie C, con il Milan Futuro. Tanta panchina con Bonera, pochi minuti in campo nella terza serie.

Già la convocazione per la sfida con il Cagliari il venerdì sera, aveva sorpreso tanti addetti ai lavori. Figuriamoci farlo esordire, tra l’altro, inserendolo nel finale al posto di Leao. con la gara in bilico, con la necessità di dover segnare e cercare di vincere nel finale per portare a casa i 3 punti. Non è arrivato il lieto fine per il ragazzo e per Conceicao, che ha dovuto accontentarsi del pareggio.

Il pallone è strano e a volte offre occasioni clamorose. Bob Omoregbe, 21enne esterno destro d’attacco nato a Novara e di origine nigeriana, nella serata di Milan-Cagliari ha eseguito un triplo mortale con doppio avvitamento passando da una manciata di minuti giocati con il Milan Futuro al debutto in Serie A con la prima squadra. Bob era stato inserito tra i convocati al posto di Okafor, che si accaserà al Lipsia. Inoltre, nei giorni scorsi il tecnico portoghese aveva chiarito di voler prendersi ancora un po’ di tempo per studiare adeguatamente la rosa di Bonera, prima di parlare di rinforzi con la dirigenza. Evidentemente le qualità di Omoregbe gli saranno assolutamente balzate agli occhi.

Omoregbe ha 21 anni, è nato a Novara, il papà è di origini nigeriane. Nel gennaio 2022 viene ingaggiato dal Milan per : tre anni fa è stato acquistato dal Borgosesia e nel corso dell’ultimo triennio è stato ceduto in prestito a Sestri Levante, Torres e Fiorenzuola. Con la nascita, la scorsa estate, del Milan Futuro, ecco la chance di inserirlo in rosa con Bonera. Ma il ragazzo gioca pochissimo. Nel corso del 2024/2025, infatti, il 21enne ha messo insieme 76 minuti in sei partite con la maglia della seconda squadra rossonera. Milan Futuro che tra l’altro se la sta passando anche malissimo, terz’ultima in classifica. Poi la clamorosa chiamata di Conceicao e la chance in prima squadra con il Cagliari.

Non sappiamo se Omoregbe rimarrà in pianta stabile nel giro della prima squadra, ma di certo ha potuto usufruire di una vetrina enorme. Omoregbe è un esterno d’attacco, rapido, bravo a saltare l’uomo, deve migliorare in zona realizzativa per essere più incisivo. Ma per ora, la notta dell’11 gennaio 2025 per lui resterà storica. Dopo tanta panchina in Lega Pro, al sogno dell’esordio alla scala. Vedremo come si svilupperà la sua carriera o se quella, regalatagli da Conceicao, resterà una notte magica che rimarrà sempre scolpita nella sua carriera.