Omicidio di Nanterre, Mbappé: “Mi dispiace per la mia Francia. Una situazione inaccettabile”

In un tweet pubblicato in mattinata, Kylian Mbappé ha reagito alla morte di Naël, 17 anni, avvenuta dopo un controllo della polizia a Nanterre (Hauts-de-Seine). Nel sobborgo poco fuori Parigi, nella mattinata del 27, un poliziotto ha sparato all’adolescente che era stato fermato alla guida di un’auto a un posto di blocco, uccidendolo. L’agente ha aperto il fuoco quando il ragazzo ha tentato di ripartire con la macchina. Secondo la polizia francese, inizialmente, il 17enne aveva cercato di investirli. Un video, condiviso su Twitter, mostra che uno dei poliziotti aveva puntato l’arma verso il giovane per poi aprire il fuoco appena questo cerca di partire con l’auto. Poco dopo il ragazzo si è schiantato con la macchina, morendo per le ferite d’arma da fuoco. Scontri nella notte a Nanterre dopo l’uccisione del giovane. Dopo Jules Koundé, che aveva criticato il trattamento mediatico del caso, anche Kylian Mbappé ha reso omaggio alla vittima nel proprio tweet delle 08.10: “Mi dispiace per la mia Francia. Una situazione inaccettabile. Tutti i miei pensieri vanno alla famiglia e ai suoi cari di Naël, questo angioletto che se n’è andato troppo presto”.

Foto: Instagram Francia