Omicidio De Santis, arrestato il presunto assassino

Nelle ultime ore è stato arrestato il presunto assassino dell’arbitro Daniele De Santis e della sua compagna Eleonora Manta uccisi a Lecce la sera del 21 settembre. Il procuratore Leonardo Leone De Castris, in una conferenza stampa con i carabinieri, ha spiegato che si tratta di un conoscente della coppia, Antonio De Marco, 21 anni, studente di scienze infermieristiche di Casarano. L’uomo, ex coinquilino della coppia, è stato fermato nella giornata di oggi e secondo la Procura di Lecce c’è stata premeditazione nel gesto studiato fin nei minimi particolari. Quello che non è stato possibile ricostruire, spiega il procuratore, è il movente, non ancora ricostruito del tutto da parte degli investigatori.

Foto: fanpage