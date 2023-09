Olympiakos, Solbakken ad Atene per le visite

Ola Solbakken si appresta a diventare un nuovo calciatore dell’Olympiakos. L’attaccante è in uscita dalla Roma e si trova già ad Atene per svolgere le visite mediche con il club greco. Operazione in prestito con diritto di riscatto.

Foto: Instagram ufficiale Solbakken