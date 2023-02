Olympiacos non ci sta: “Non vogliamo il figliastro di Lubos ad arbitrare. Questo è un piano per ferirci”. Il comunicato

L’Olympiacos non ci sta e si scaglia contro i responsabili arbitrali greci per la scelta di nominare un direttore di gara esterno per la sfida contro il PAOK. Il club ateniese ha diramato un comunicato durissimo per contestare questa decisione: “Adesso si supera ogni limite. La designazione decisa da Bennett (capo del comitato arbitrale), Mantalos e Baltakos mostra esattamente cosa sta succedendo nel calcio greco. Nella partita più importante dell’anno scelgono come arbitro uno slovacco, Ivan Kruzliak, il figliastro di Lubos Michel. Un arbitro che nella partita Dinamo Kiev-Olympiacos ha decretato l’eliminazione dell’Olympiacos, a cui ha fatto seguito una protesta ufficiale alla UEFA.

Mettiamo in chiaro che non accettiamo questa designazione e chiediamo che sia cambiata immediatamente! Questa è una sfida aperta, un piano della “banda” per ferire l’Olympiacos”.