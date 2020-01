Ahmed Hassan è tornato all’Olympiacos. L’attaccante egiziano, classe 1993, arriva in Grecia dal Braga, dove in stagione ha totalizzato appena 7 presenze ed 1 gol. Per il giocatore si tratta di un ritorno, visto che ha vestito già la maglia dei biancorossi nella passata stagione.

Foto: sito Olympiacos