Olivera-Napoli: operazione definita il 1 aprile. I dettagli

Mathias Olivera sarà il nuovo esterno sinistro del Napoli, la soluzione invocata da anni. Nessun dubbio dal 1 aprile quando vi avevamo anticipato la chiusura della trattativa con il Getafe. Erano i giorni di Kvaratskhelia (non più una sorpresa), ma proprio in quelle ore il Napoli aveva definito anche l’operazione Olivera, atteso per le visite. Tutto questo malgrado la diffidenza anche delle ultimissime ore, avevano fatto saltare un’operazione definita. Nessuna brusca frenata, semplicemente il gioco al rialzo del Getafe non ha scalfito le certezze del Napoli che aveva incassato da mesi il sì del classe ‘97. Possiamo darvi le cifre: 11 milioni più 4 di bonus. Sono stati fatti tanti nomi negli ultimi mesi per la corsia mancina del Napoli, compreso Tagliafico, in realtà l’obiettivo era soltanto uno. E l’operazione non poteva essere definita negli ultimi giorni di gennaio, come raccontato, ma è stata completata il 1 aprile, l’accordo con gli agenti di Olivera ha fatto la differenza. E ora siamo entrati nella fase formale: visite, firme, annuncio. Dopo Kvaratskhelia, ecco il secondo colpo azzurro.

Foto: Instagram Olivera