Olivera: “Mi ispiro a Caceres, non paragonatemi a Hernandez”

Olivera nuovo terzino del Napoli si è presentato in conferenza stampa, parlando anche dei suoi idoli e dei giocatori a cui lui si spira. Cáceres uruguaiano come lui e poi anche Theo Hernandez. Gli piace ma non ama confrontarsi con lui. Queste le sue parole



“Mi è sempre piaciuto Martin Caceres, che ha giocato a lungo in Italia. Rispetto Theo Hernandez, so che è un calciatore forte e ha delle caratteristiche simili alle mie dal punto di vista offensivo, ma non mi piace questo confronto”.