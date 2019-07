Oliver Torres sbarcato a Siviglia, manca solo la firma

Il Siviglia è ad un passo dal riportare in Spagna Oliver Torres, centrocampista spagnolo classe 1994 di proprietà del Porto ma cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid. Il calciatore è sbarcato da pochi minuti a Siviglia accompagnato dal DS Monchi. Questa mattina le visite mediche di rito con la sua nuova squadra e poi la firma sul contratto. Torres è una richiesta esplicita del tecnico Lopetegui, che ha già avuto modo di allenarlo nella stagione 2014/2015. I dettagli contrattuali prevedono 12 milioni di euro per il club portoghese (come rivelato da Record), mentre il giocatore firmerà un contratto quinquennale con il Siviglia.

Foto: Marca