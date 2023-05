Oliver Torres avvisa la Juve: “In casa fino ad ora le abbiamo vinte tutte. Ci sarà un’atmosfera unica”

Oliver Torres, giocatore del Siviglia, ha parlato a Mundo Deportivo, prouettandosi al match di ritorno della gara contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Nel secondo tempo ha avuto più predominio, ma non ha creato occasioni pericolose. Dobbiamo valorizzare lo sforzo straordinario fatto dalla squadra. L’atmosfera è stata buona, ma il Pizjuan sarà imbattibile, unica, molto simile a quella che si è vista contro il Manchester United. In casa le abbiamo vinte tutte fino ad ora e vogliamo vincere l’ultima per andare in finale. Daremo tutto per andare avanti. Tutti volevamo lasciare aperta la qualificazione prima della sfida dell’Allianz Stadium perché in casa siamo uno in più con l’appoggio dei tifosi. Servirà essere tutti insieme per fare quello che vogliamo”.

Foto: twitter Siviglia