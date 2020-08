Óliver Torres: “Abbiamo lavorato a lungo su questo obiettivo e speriamo di raggiungerlo”

Domani sera riflettori puntati sulla finale di Europa League tra Siviglia e Inter al RheinEnergieStadion di Colonia. Intervistato dal sito ufficiale dei biancorossi, Óliver Torres racconta questo momento: “Abbiamo lavorato a lungo su questo obiettivo e speriamo di raggiungerlo. Qualunque cosa accada, sarò molto orgoglioso dei miei compagni di squadra. Ciò che è stato ottenuto quest’anno va oltre i titoli e le vittorie e rimarrà con noi per tutta la vita”. Un peccato non vivere la finale con i tifosi: “Ho sempre detto che gran parte di questa vittoria sarebbe stata per loro. Con così tanti problemi vissuti quest’anno, so che si stanno divertendo molto con queste partite e spero che possiamo regalare loro l’Europa League perché sarebbe un momento molto felice per la famiglia del Siviglia”.

Foto: Twitter Sevilla