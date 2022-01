OLISE, MUSCOLI E TALENTO PER IL PALACE

La Premier League sta scoprendo, giornata dopo giornata, il talento e l’estro di Michael Olise, centrocampista classe 2001, dalla scorsa estate in forza al Crystal Palace. Un giocatore che si sta facendo conoscere in questa stagione, dove sta avendo una crescita esponenziale, dopo aver mostrato le sue qualità nelle stagioni precedenti nelle serie minori.

Olise è cresciuto in settori giovanili di club importantissimi, come il Chelsea e poi nel 2015 è passato al Manchester City. Nel 2017 è stato ingaggiato infine dal Reading, dove ha esordito con la Primavera. Numeri importanti per il giovane che nel 2019, esordisce in prima squadra, in Championship, nel 3-0 subito contro il Leeds.

Da quel momento è titolare fisso del Reading, dove milita per altre due stagioni, concludendo con 67 presenze e 7 gol in campionato.

La scorsa estate, il Crystal Palace decide di investire su di lui e lo acquista, per 9.5 milioni di euro, con bonus che possono arrivare fino ai 15 milioni. Una cifra molto alta, certamente, che però il giovane Olise sta ripagando al Palace, visto che è titolare inamovibile del centrocampo, alla sua stagione di esordio in Premier, che avrebbe chiaramente fatto tremare tutti.

Olise sta dimostrando le due grandi qualità, fisiche e atletiche, ma anche balistiche. Piede sinistro, fisico imponente, ha già messo a segno due gol e fornito tre assist in questa prima fase di stagione. Numeri importanti, accompagnati poi dalle prestazioni, sempre convincenti e continue. Olise garantisce qualità e quantità, muscoli ed estro alla mediana del Palace. Un elemento che può fare sia la mezz’ala, che giocare più avanzato sulla trequarti, non disdegnando la fase offensiva.

Le sue prestazioni, sempre più convincenti, hanno attirato anche top club della Premier, che ora lo stanno seguendo con attenzione, con il prezzo del suo cartellino che si aggira sui 20 milioni di euro.

Olise ha un’origine particolare. Di pare nigeriano, emigrato in Inghilterra, e di madre franco-algerina, poteva scegliere di giocare per le nazionali inglese, francese, algerina e nigeriana. Nel 2018 ha giocato nelle giovanili della Francia, dove ha esordito nell’Under 21. Il fratello Richard, invece, anche lui calciatore, gioca per l’Inghilterra a livello giovanile.

Foto: Twitter Crystal Palace