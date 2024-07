Olimpiadi, Marocco e Argentina tornano in campo due ore dopo. Il motivo

Un episodio che mai si era visto prima. Alle Olimpiadi l’Argentina sigla il 2-2, L’arbitro decide di sospendere la partita dopo che i supporters marocchini hanno lanciato innumerevoli bicchieri contro Medina, l’autore del gol, e hanno acceso fumogeni sugli spalti, in più hanno lanciato un petardo che miracolosamente non ha ferito un calciatore argentino. Tuttavia, quasi due ore dopo, quel gol è stato annullato per fuorigioco. La FIFA, la Federcalcio francese e il CIO hanno deciso di rivedere il punteggio di 2-2 (Amione era in fuorigioco) e di giocare altri tre minuti. In questi minuti i calciatori sono tornati in campo per il riscaldamento. Dalle immagini ufficiali il gol è da annullare, l’arbitro ha revisionato l’azione al monitor e così è: rete annullata. E per questo il match proseguirà per altri tre minuti.

Foto: Instagram Olimpiadi