Olimpiadi, l’Argentina pareggia al 106′ con il Marocco. La Spagna vince 2-1 contro l’Uzbekistan

Sono terminate le prime due partite in programma per quanto riguarda il calcio ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’Argentina rischia di partire con il piede sbagliato, va sotto di due gol contro il Marocco ma riesce a rimontare fino al pari finale grazie ai gol di Giuliano Simeone e quello a tempo praticamente scaduto di Medina, al termine di un’azione rocambolesca. Partivano titolari Beltran della Fiorentina (sostituito al 69′) ed El Azzouzi del Bologna (uscito all’81’). Vince invece la Spagna contro l’Uzbekistan: al vantaggio iberico di Pubill ha risposto il gol su rigore di Shomurodov per l’Uzbekistan finché Gomez – che qualche minuto prima aveva sbagliato dal dischetto – non fissa il risultato sul definitivo 2-1 per i suoi. In campo dal 1′ anche Juan Miranda, nuovo acquisto del Bologna che ha fornito l’assist per il gol del definitivo sorpasso, mentre sempre nella Spagna è subentrato al minuto 76 Bernabe, giocatore in forza al neopromosso Parma.

ARGENTINA – MAROCCO 2-2

45’+2′ e 51′ rig. Rahimi (M); 68′ Simeone (A); 90’+16′ Medina (A)

UZBEKISTAN – SPAGNA 1-2

29′ Pubill (S); 45’+3′ rig. Shomurodov (U); 62′ Gomez (S)

