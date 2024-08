Olimpiadi, la Spagna vince l’oro. Battuta la Francia in finale 5-3

Dopo gli Europei la Spagna del calcio vince anche l’oro olimpico battendo in finale 5-3 i padroni di casa della Francia ai tempi supplementari. Gara al cardiopalma, stupenda, conclusasi 3-3 dopo la doppietta di Lopez e il gol di Baena che avevano risposto al momentaneo vantaggio di Millot. A dieci minuti dal termine transalpini ancora a segno con Akliouche, poi nel recupero il pareggio di Mateta su rigore che trascinava i francesi ai supplementari.

In un Parco dei Principi a spingere gli uomini di Henry, la spunta ancora la Spagna, che al 10′ del primo tempo supplementare segna con Camello che raddoppia al 120′, regalando il 5-3 finale e regalando l’oro alle furie rosse.

Delusione termenda per i francesi a casa loro.

Foto: Instagram Olimpiadi