Olimpiadi, la Francia batte l’Argentina e va in semifinale. Il quadro completo

Delineato il quadro delle semifinali del calcio maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella gara più attesa, la Francia batte 1-0 l‘Argentina, Decisivo un gol di Mateta al 5′. La Francia in semifinale sfiderà l’Egitto che ha eliminato il Paraguay ai calci di rigore. Nella parte bassa del tabellone, la Spagna batte il Giappone 3-0 (doppietta di Firm Lopez), In semifinale sfida al Marocco, che si conferma ancora ai vertici del calcio mondiale dopo gli scorsi Mondiali in Qatar. Marocco che ha eliminato gli USA con un perentorio 4-0.

Questo il quadro delle semifinali:

Francia-Egitto

Marocco-Spagna

Foto: Instagram Olimpiadi