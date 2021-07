Olimpiadi: la Costa D’Avorio di Kessie ferma il Brasile. Vincono Argentina, Francia e Honduras

Seconda giornata per le Nazionali di calcio impegnate nelle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Costa D’Avorio di Frank Kessie ha fermato sullo 0-0 il Brasile di Richarlison. Successo, invece, per l’Argentina e l’Honduras. Vittoria per 4-3 per la Francia che, trascinata da un super Gignac (autore di una tripletta), supera il Sudafrica. Ricordiamo che le prime due di ogni girone accederanno ai quarti di finale.

Ecco tutti i risultati:

Egitto – Argentina 0 – 1

Francia – Sudafrica 4- 3

Nuova Zelanda – Honduras 2-3

Brasile – Costa d’Avorio 0-0

