Olimpiade, rissa in Francia-Argentina. Lacazette: “Avevamo in mente le parole di Enzo Fernandez”

Ieri sera, la Francia ha battuto l’Argentina per 1-0 nei quarti di finale della gara dell’olimpiade di Parigi. Gara che si è chiusa con una rissa dopo il triplice fischio. Rissa che, spiega Lacazette, è scaturita anche dal rancore per le frasi e le parole di Enzo Fernandez, argentino, che aveva insultato i francesi di essere tutti figli di africani emigrati.

Queste le parole di Lacazette: “È stato così stressante. I tafferugli? Si crea una grande rivalità tra due grandi nazioni calcistiche. Ma con quello che hanno detto nelle ultime settimane, la nostra vittoria è lì, dentro e fuori dal campo. Avevamo in mente quello che è stato detto da Enzo Fernandez, dovevamo rimanere concentrati sulle Olimpiadi, ma questo può aver creato un po’ di motivazione in più per noi e per la Francia. Penso che sia un peccato dire cose del genere nel 2024, ma abbiamo fiducia nella FIFA. In ogni caso, abbiamo una grande squadra di giovani giocatori”.

Foto: twitter Lione