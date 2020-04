Olic sicuro su Perisic: “Al Bayern è felice, può giocare al top ancora per molti anni”

Ivica Olic, ex attaccante del Bayern Monaco e attuale vice del ct della Croazia, ha parlato di Ivan Perisic a TZ Munchen: “So che è molto felice al Bayern Monaco. Sono stato uno dei grandi sostenitori di questa operazione e della sua scelta. Sono convinto che possa giocare a grandi livelli per qualche altro anno. E’ un giocatore che tutti i tecnici vorrebbero avere a disposizione ed è molto felice della propria esperienza in Germania”.