Olé: Manchester City, accordo per Julian Alvarez. Resterà al River fino a giugno

Julian Alvarez al Manchester City. È questa la notizia rilanciata poco fa da Olé che parla di un accordo con il River Plate per 18 milioni di euro. Alvarez resterebbe almeno fino a giugno in Argentina, con la possibilità di allungare fino a dicembre visto che avrebbe la possibilità di giocare con una certa continuità in vista del Mondiale in Qatar di fine anno. Ricordiamo che la clausola di Alvarez era di 25 milioni di dollari più tasse, lo scatto del City riportato da Olé dovrebbe essere stato quello decisivo.

Foto: Twitter River Plate