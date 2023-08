Old Trafford in delirio per Hojlund. Il video della presentazione

Rasmus Hojlund è un nuovo calciatore del Manchester United ed ha iniziato a prendere confidenza con Old Trafford, casa dei Red Devils.

Old Trafford in delirio per l’ex Atalanta, visibilmente emozionato e commosso.

Questo il video del club inglese:

The stuff of dreams ❤️ Old Trafford, meet Rasmus Hojlund 🇩🇰#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 5, 2023

Foto: twitter Manchester United