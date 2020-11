Olbia, rischio rinvio della gara con il Como. Il pres. Marino: “Sospendiamo tutto”

Dopo aver saltato la gara con la Lucchese a causa dei tantissimi contagi nel gruppo squadra, l’Olbia si trova a dover rischiare un altro rinvio per la gara col Como. Un momento difficile per tutti i club coinvolti.

Il presidente Marino, deluso e mareggiato, ai microfoni del sito ufficiale, ammette che è meglio sospendere tutto: “In questo contesto meglio sospendere tutto. La mia opinione è che, in un contesto del genere dove il contagio vive una recrudescenza esponenziale, il campionato dovrebbe essere sospeso per tempo, anche ora, in modo da poter riprogrammare la ripresa in primavera quando le misure contenitive avranno riportato la situazione sotto controllo”.