Olanda, un virus colpisce il gruppo. Ben 5 calciatori ko. Convocato de Vrij

Un’infezione virale ha colpito ben cinque giocatori dell’Olanda e ha costretto il neo CT, Ronald Koeman a rivedere i suoi piani e a convocare nuovi elementi. L’Olanda affronterà domani la Francia allo Stade de France per la gara 1 delle qualificazioni Europee. Sven Botman, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Joey Veerman e Bart Verbruggen sono out per il virus. Al loro posto sono stati inseriti Stefan de Vrij, Ryan Gravenberch e Kjell Scherpen.

Foto: Instagram personale