Olanda travolgente e a punteggio pieno: Madedonia del Nord schiantata 3-0 sull’asse Depay-Wijnaldum

Un’Olanda devastante emula l‘Italia e chiude il girone C con tre vittorie su tre, a punteggio pieno, impressionando tutti.

Amara l’ultima gara in Nazionale e forse in carriera per Goran Pandev. Un sconfitta netta per la sua Macedonia del Nord per 3-0.

Gara dominata dagli oranjes, in vantaggio al 24′ con Depay, che ha insaccato dopo un grande contropiede. Nella ripresa, Olanda ancora super grazie alla doppietta di Georgino Wijnaldum, che ha avvicinato ora Van Basten, a -1, tra i capocannonieri dell’Olanda.

L’Olanda convince e chiude prima il suo girone. La Macedonia del Nord esce avendo fatto il massimo delle sue possibilità.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020