Olanda, si ferma Koopmeiners: non partirà per la Germania

L’Olanda perde Koopmeiners in vista dell’amichevole di Francoforte contro la Germania. Il centrocampista dell’Atalanta ha accusato un problema fisico nell’ultima amichevole contro la Scozia. Di seguito il comunicato: “Koopmeiners non andrà a Francoforte con la squadra. Il centrocampista ha accusato un infortunio nella partita contro la Scozia e non recupererà in tempo per la partita contro la Germania. Ti auguriamo un veloce recupero”.

Foto: Olanda Instagram