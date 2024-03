Olanda, prima convocazione in assoluto per Zirkzee in vista delle amichevoli di fine marzo

Ronald Koeman, commissario tecnico della nazionale olandese, ha ufficializzato poco fa la lista dei pre-convocati in vista della doppia amichevole che vedrà in campo gli Orange, il 22 e il 26 marzo, contro Scozia e Germania. Prima convocazione in assoluto con la Nazionale maggiore per l’attaccante del Bologna Joshua Zirkzee, che farà compagni ad altri calciatori di Serie A come Dumfries e de Vrij dell’Inter, de Roon e Koopmeiners dell’Atalanta, Reijnders del Milan e anche l’ex Roma Wijnaldum. Di seguito l’elenco completo di tutti i pre-convocati:

Portieri: Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Marco Bizot (Stade Brest).

Difensori: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München), Stefan de Vrij (Inter), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).

Centrocampisti: Mats Wieffer (Feyenoord), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Jerdy Schouten (PSV), Quinten Timber (Feyenoord), Tijjani Reijnders (AC Milan), Joey Veerman (PSV), Teun Koopmeiners (Atalanta), Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq).

Attaccanti: Wout Weghorst (TSG Hoffenheim), Cody Gakpo (Liverpool), Brian Brobbey (Ajax), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Leipzig), Memphis Depay (Atlético Madrid), Joshua Zirkzee (Bologna)

Foto: Twitter F.C. Bologna