Olanda matematicamente prima del girone: 2-0 all’Austria firmato Depay (rigore) e Dumfries

Ad Amsterdam si affrontano Olanda e Austria per la seconda giornata del gruppo C di Euro 2020.

Al 9′ Alaba tocca Dumfries, l’arbitro va al VAR per verificare se il contatto è avvenuto dentro o fuori l’area di rigore e dopo aver rivisto le immagini assegna il rigore all’Olanda.

Dagli undici metri si presenza Depay che spiazza Bachman e porta in vantaggio i suoi, 1-0!

Lo stesso Depay cerca il raddoppio dopo un errore di Alaba, poi l’Austria si fa sentire con Baumgartner ed Hinteregger.

Nel finale di tempo l’Olanda sfiora il 2-0 con Depay che da ottima posizione manca clamorosamente la doppietta, poi Wijnaldum ha un’altra chance, ma Ulmer ribatte il suo tiro.

Finisce 1-0 per gli Orange la prima frazione di gioco, Austria che soffre ma ancora pienamente in partita.

Nella ripresa prova a farsi vedere l’Austria, ma la prima occasione alla Johan Cruyff Arena è per i padroni di casa: al 60′ Depay calcia dalla bandierina trovando De Vrij, grande risposta di Bachmann. Sullo sviluppo dell’azione De Ligt calcia al volo, trovando la ribattuta di un difensore.

Al 67′ un grande passaggio in profondità di Depay verso Malen permette a quest’ultimo di arrivare da solo davanti al portiere: Malen è altruista e serve Dumfries per il più facile dei gol: 2-0 Olanda.

A dieci minuti dal termine Alaba sfiora il gol che riaccenderebbe le speranze in casa Austria, sinistro da fuori area che termina a un soffio dallo specchio difeso da Stekelenburg. Finisce 2-0 e gli Orange sono sicuri matematicamente del primo posto nel girone.

