Olanda, le divise indossate ai Mondiali saranno messe all’asta. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza

La Federcalcio olandese ha deciso di mettere all’asta le maglie che verranno indossate dai calciatori della Nazionale Oranje durante le partite del Mondiale in Qatar. Dopo aver consultato i giocatori, è stato deciso che il ricavato sarà utilizzato per scopo benefico ed è stato scelta la causa di migliorare la situazione dei lavoratori migranti in Qatar.

Il capitano Virgil van Dijk ha così dichiarato in conferenza stamoa: “C’è stato un impatto molto grande sui lavoratori migranti in Qatar. Questo non è sfuggito all’attenzione di nessuno. In condizioni molto difficili hanno lavorato su stadi, infrastrutture e alberghi. E che quelle condizioni debbano davvero migliorare, è chiaro a tutti.”

Foto: twitter Olanda