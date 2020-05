Olanda, l’AZ Alkmaar chiede alla Uefa il posto in Champions League dell’Ajax

L’AZ Alkmaar vuole il posto in Champions League dell’Ajax in virtù degli scontri diretti a favore durante questa stagione. La società contesta i criteri adottati chiedendo come metro di giudizio gli scontri diretti che hanno visto l’AZ prevalere nel girone di andata per 1-0, e 2-0 in quello di ritorno. La squadra di Slot ha infatti chiuso il campionato di Eredivisie con gli stessi punti in classifica dei Lancieri, rimasti senza titolo ma premiati col primo posto di qualificazione alle prossime coppe europee grazie alla migliore differenza reti dopo lo stop ufficiale del calcio nei Paesi Bassi. Ecco perché l’AZ Alkmaar ha impugnato davanti all’Uefa la decisione della Federazione olandese, con la speranza di ribaltare la situazione.