Olanda: Koeman può contare su Gakpo e Malen

Dopo essere arrivata terza nel Gruppo D alle spalle di Austria e Francia ed essere stata ripescata per gli ottavi di finale di Euro2024, l’Olanda ha sbancato l’Allianz Arena di Monaco vincendo 3-0 contro la Romania e riuscendo quindi a strappare il pass per i quarti di finale del torneo. Gli assoluti protagonisti del match contro la Romania sono stati Cody Gakpo, attaccante del Liverpool, e Donyell Malen, attaccante in forze al Borussia Dortmund. Gakpo è stato eletto MVP della partita, conclusa con un gol e un assist, mentre Malen, entrato solo al 46′, è stato decisivo con una doppietta. Contro la Romania, Gakpo è diventato il secondo giocatore nella storia della nazionale olandese a segnare almeno 3 gol in due tornei consecutivi, in questo caso il Mondiale 2022 e l’Europeo 2024. Malen, invece, è stato il primo giocatore a realizzare una doppietta in questo Europeo.

Foto: twitter Olanda