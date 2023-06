Nations League, Italia terza: battuta l’Olanda 3-2 (Dimarco, Frattesi e Chiesa)

Gol ed emozioni tra i Tulipani, l’Italia si aggiudica il terzo posto contro l’Olanda in Nations League in un match combattutissimo. A Enschede finisce 2-3. Se la grigia sconfitta contro la Spagna aveva ridimensionato gli azzurri, la prestazione contro i Paesi Bassi ne ha fatto risalire le quotazioni, nonostante abbiano rischiato di subire una clamorosa rimonta. Italia subito avanti al 7′ con un’azione impetuosa. Cross dalla destra: Retegui prova la rovesciata ma manca il pallone. A quel punto c’è Raspadori, sul centro-sinistra dell’area. Aggiusta il pallone per il mancino di prima di Dimarco. Diagonale vincente alle spalle di Bijlow ed è 1-0. Al 20′ il 2-0: uno straripante Dimarco di nuovo protagonista, scatta sulla sinistra e mette in mezzo un cross basso: rimpallo, carambola e il pallone arriva a Frattesi. Da dentro l’area tira centralmente e trova il raddoppio. C’é il sospetto di un controllo con la mano. All’uomo mercato e centrocampista del Sassuolo era già stato annullato il possibile primo gol in nazionale contro la Spagna nella partita precedente, stavolta invece il VAR convalida tutto. Al 27′ Dimarco va addirittura a pochi centimetri da mettere il sigillo su un terzo gol con un tiro dal limite che esce di pochissimo, mentre al 40′ arriva la prima occasione oranje, recuperano palla, Simons trova l’imbucata per Gakpo che solo contro Donnarumma con un tocco sotto manda a lato di un soffio. In avvio di ripresa, subito Olanda pericolosa: al 47′ Lang viene lanciato sul centro sinistra, Toloi si fa sorprendere alle spalle. Aggancio e tiro in uno contro uno: Donnarumma si oppone! Poi al 51′ Di Marco in scivolata deve opporsi a una pericolosa concluisone di Bergwijn. Proprio quest’ultimo riesce a marcare la prima rete per i Paesi Bassi: aggancia un pallone sulla destra dell’area, finta il tiro saltando Dimarco in scivolata, rientra verso il centro e piazza in gol il pallone col mancino sul secondo palo. Al 70′ però si attiva Chiesa: sterza sul fondo e mette il cross, basso e arretrato, in mezzo. Van Dijk salva tutto! Ma appena due giri di lancetta dopo l’esterno della Juve cala il tris e sembra un replay: punta ancora l’uomo sulla sinistra fin dentro l’area, e sterza sul fondo. Questa volta però opta per calciare in porta col mancino in diagonale. AL 81′ pestone di Chiesa su Wijnaldum al limite dell’area azzurra. Sulla punizione, calciata rasoterra, c’è un rimpallo: la palla arriva a Weghorst che batte Donnarumma da pochi passi. Rete simile a quella contro l’Argentina ai Mondiali -anche se quella volta fu frutto di uno schema e non di una deviazione- iL VAR però rileva un fuorigioco decisivo di Bergwijn e annulla. Non è ancora finita: Weerman trova una bella imbucata centrale per Wijnaldum che al 89′ insacca dopo un controllo difficile ma ben eseguito. Gli arancioni si gettano in avanti, Pellegrini si divora il poker risolutivo in contropiede: riceve dalla destra su tocco orizzontale di Barella, e calcia da posizione centrale in area, ma male! Sin gioca sin oltre l’undicesimo di minuto, ma alla fine a sorridere sono comunque gli Azzurri.

Fonte Foto: Instagram personale Jorginho