Olanda, i convocati di van Gaal per il Mondiale. Ci sono 4 giocatori della Serie A

La Federcalcio olandese ha reso noti i 26 convocati per il Mondiale in Qatar del CT Louis van Gaal, che ha chiamato 4 giocatori provenienti dalla Serie A: i due dell’Intert Dumfries e De Vrij e i due dell’Atalanta, Koopmeiners e De Roon. Presente Xavi Simons, alla prima chiamata con gli Oranje e c’è il 40enne Pasveer, portiere dell’Ajax.

Di seguito l’elenco completo:

PORTIERI: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax)

DIFENSORI: Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Jurrien Timber (Ajax), Denzel Dumfries (Inter), Stefan de Vrij (Inter), Matthijs de Ligt (Bayern Monaco), Tyrell Malacia (Manchester United), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen).

CENTROCAMPISTI: Frenkie de Jong (Barcellona), Steven Berghuis (Ajax),Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax), Xavi Simons (PSV Eindhoven)

ATTACCANTI: Memphis Depay (Barcellona), Steven Bergwijn (Ajax), Vincent Janssen (Anversa), Luuk de Jong (PSV Eindhoven), Noa Lang (Club Brugge), Wout Weghorst (Besiktas).

Here it is. Our World Cup squad! 🦁🇳🇱#NothingLikeOranje | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/s4KMWBvJQU

— OnsOranje (@OnsOranje) November 11, 2022