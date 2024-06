Olanda, dopo De Jong si ferma anche Koopmeiners: Europei a rischio?

A pochi giorni dall’inizio degli Europei due tegole si abbattono sull’Olanda del ct Ronald Koeman. Infatti dopo Frenkie De Jong, centrocampista del Barcellona, nel prepartita della partita degli Orange contro l‘Islanda Teun Koopemeiners, leader dell’Atalanta, si è fermato per una fitta avvertita all’altezza dell’inguine mentre calciava un pallone. Non positive le sensazioni del Ct Koeman: “Ho sensazioni negative“, le parole perentorie del commissario tecnico alla stampa olandese. Il classe 1998 si sottoporrà ad esami strumentali nelle prossime ore per capire l’entità dell’infortunio, ma anche per lui gli Europei sono a rischio. C’è apprensione in casa Olanda, dal momento che rischia di perdere due giocatori chiave in una zona nevralgica di campo.

Foto: instagram Koopmeiners