Olanda, dal Mondiale quasi conquistato allo scontro diretto a porte chiuse con la Norvegia

In pochi minuti potrebbe cambiare la storia dell’Olanda di Luis Van Gaal. Gli Oranjes, in vantaggio 2-0 in Montenegro, fino a 10 minuti dalla fine, si sono fatti raggiungere sul 2-2. Il successo avrebbe consentito l’accesso a Qatar 2022 a Depay e compagni, visto anche il pareggio della Norvegia.

Ma il suicidio degli ultimi minuti vede ora l’Olanda doversi giocare il Mondiale nello scontro diretto con la Norvegia alla Cruyff Arena.

La beffa è che, causa Covid, si giocherà a porte chiuse. In Olanda, infatti, sono stati chiusi gli stadi per 3 settimane, visto che i contagi stanno aumentando a dismisura.

Una brutta notizia per Van Gaal che dovrà qualificarsi senza la spinta dei propri tifosi. La Norvegia può giocarsi davvero una chance ghiotta.

Foto: Twitter Olanda