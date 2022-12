Olanda-Argentina ad alta tensione: la FIFA apre due procedimenti disciplinari

Il quarto di finale tra Argentina e Olanda è stata una partita carica di emozioni e tensioni, che si è conclusa con un finale al cardiopalma tra recuperi extralarge, risse e la vittoria dell’Albiceleste ai calci di rigore. Numerose le provocazioni e le polemiche sia in campo durante la partita sia dopo il triplice fischio. Mentre continuano ad uscire sempre più dettagli e accuse tra le due squadre, anche la FIFA ha deciso di intervenire aprendo un procedimento. La Commissione Disciplinare della Fifa ha analizzato tutti gli episodi avvenuti durante la partita, specialmente la maxi rissa scatenata da Paredes e il faccia a faccia tra il commissario tecnico Van Gaal e Lionel Messi. Alla fine si è deciso di aprire due procedimenti: uno contro l’Argentina per cattiva condotta dei giocatori e dello staff (articolo 12) e ordine e sicurezza della partita (articolo 16). L’altro, invece, nei confronti degli Orange sempre per violazione dell’articolo 12.

Foto: Instagram Olanda