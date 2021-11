OLA SOLBAKKEN, DAL CALCIO A 5 AI RIFLETTORI D’EUROPA

La Roma anche ieri sera non è riuscita a strappare i tre punti nel match di Conference League contro il Bodo/Glimt. La squadra norvegese si è dimostrata infallibile in tutte le occasioni che le sono capitate e tra i suoi principali protagonisti c’è anche Ola Solbakken, autore di tre gol in due partite contro i giallorossi. Nato ad Oslo il 7 settembre 1998, Ola ha iniziato la propria formazione calcistica all’età di 5 anni nel Melhus dove ci è rimasto fino ai 14 anni, prima di passare al Rosenborg. Una carriera che sin qui lo ha visto protagonista sempre in Norvegia: nel 2018 è passato a titolo definitivo al Ranheim dove ha trovato il suo primo gol nella massima divisione norvegese contro il Viking e poi nel dicembre 2019 è arrivata la chiamata del Bodo/Glimt alla quale Solbakken non ha potuto dire di no. Un lungo percorso che lo visto anche protagonista nel calcio a 5 tra il 2015 e il 2018 con Heimdal e Melhus fino poi ad arrivare alla Conference League dove si è potuto mettere in mostra con una doppietta nel 6-1 dell’andata contro la Roma e gelando temporaneamente anche ieri l’Olimpico con un bellissimo gol allo scadere del primo tempo. La qualità non gli manca e chissà che dopo queste prestazioni qualche club italiano non lo abbia messo nel mirino in vista delle prossime sessioni di mercato.