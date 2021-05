Ola Aina comunica l’addio al Fulham sui social: “Tornare a Londra è stato importante”

Ola Aina lascia il Fulham. L’esterno nigeriano non verrà riscattato e tornerà per il momento al Torino. L’esterno ha deciso di congedarsi con un messaggio verso i cottagers: “Tornare a Londra era per me davvero importante. Mancavo dai miei bambini da due anni essendo stato in Italia e tornare qui è stato bello. Ho amato stare qui, anche se siamo retrocessi ho amato ogni singolo minuto di questa stagione”.

Foto: Twitter Fulham