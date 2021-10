OKWONKWO, A CITTADELLA PER STUPIRE

Okwonkwo è senza ombra di dubbio uno dei ragazzi che sta facendo meglio in questa Serie BKT 2021-22. Con cinque gol in sette gare disputate è secondo solo allo straordinario Lorenzo Lucca del Pisa (ne ha fatti sei), alla pari con Samuele Mulattieri, bomber del Crotone. Ma conosciamo meglio la sua storia:

Orji Okwonkwo nasce a Benin City, Nigeria, il 19 gennaio 1998.

È un attaccante attualmente in forza al Cittadella, in prestito dal Bologna.

Le sue caratteristiche parlano di un centravanti rapido, adattabile come ala su entrambe le corsie, come prima o seconda punta. In patria viene paragonato a Emmanuel Emenike.

I primi passi li muove nell’Abuja, poi la crescita nelle giovanili del Bologna. I felsinei lo prendono per giocare in Primavera, ma Okwonkwo si mette in mostra al Torneo di Viareggio 2017 (quattro gol in quattro presenze), e Roberto Donadoni lo porta con sé in prima squadra. L’esordio in A arriva contro il Palermo, la prima giocata per 90′ è contro la Juventus. Per il primo gol da “pro” bisogna attendere il 24 settembre 2017, è il minuto 89 e la compagine rossoblù affronta il Sassuolo. Il nigeriano fa centro tre giri di lancette dopo il suo ingresso in campo. Nel gennaio 2018 passa in prestito con diritto di riscatto al Brescia, collezionando 13 presenze, un gol e un assist in Serie B. Ma non viene riscattato a fine stagione dai lombardi, facendo così ritorno a Bologna. Il minutaggio al ritorno in Emilia è ridotto all’osso, dunque altro prestito: Montreal Impact è la destinazione. In MLS Okwonkwo segna 10 reti in 44 gare ufficiali, nel febbraio scorso torna a Bologna e va, ancora una volta in prestito, alla Reggina. In Calabria 12 presenze e nessun gol.

Nel luglio inizia un’altra avventura in cadetteria, stavolta al Cittadella.

Con la maglia della Nigeria vanta otto presenze con l’Under 17 e la medaglia d’oro al Mondiale di Cile 2015.

Cittadella forse è la dimensione giusta per la crescita di Okwonkwo, un ragazzo pronto per fare il grande salto nel calcio che conta.

Foto: Instagram Cittadella