Okoye: “In estate mi voleva l’Inter. L’Udinese ha chiesto 15 milioni e non si è fatto nulla”

Il portiere dell’Udinese, Maduka Okoye, ha svelato alcuni retroscena di mercato, in particolare uno riguardante un interesse dell’Inter, poi non concretizzatosi.

Queste le sue parole a Transfermarkt: “L’interesse dell’Inter era concreto, per il mio cartellino l’Udinese voleva 15 milioni di euro. L’Inter ha provato una trattativa, ma alla fine ha virato su Josep Martínez del Genoa. La clausola rescissoria di Martínez ha ovviamente facilitato la trattativa dal punto di vista dell’Inter. Non sono triste per questo, sono felice di continuare ad essere all’Udinese. Sicuramente l’Inter sarebbe stato un sogno, ma io non mi stresso e continuerò a guardare avanti. Non mi vedo in un altro club a gennaio. Certo bisogna vedere quando e dove potrà avvenire il prossimo passo, ma il mio focus è tutto sull’Udinese. Voglio aiutare la squadra e i tifosi e arrivare il più in alto possibile”.

Foto: sito Udinese