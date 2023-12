Okoli sbaglia, Simeone segna ma il VAR annulla tutto: 0-0 tra Napoli e Frosinone all’intervallo

Si chiude in parità la prima frazione di gioco al Maradona tra Napoli e Frosinone. Il primo squillo della gara è degli ospiti con una conclusione di Cheddira che sorvola di poco la traversa della porta difesa da Gollini. Il Napoli risponde con Lindstrom, ma Cerofolini è attento e respinge il tiro dell’esterno danese. Al 40′ il Napoli passa in vantaggio per pochi istanti: errore clamoroso di Okoli che serve all’indietro Cerofolini senza guardare, con il portiere che viene anticipato e poi saltato da Simeone. L’arbitro viene poi richiamato al VAR perché nel corso dell’azione Lindstrom aveva stoppato il pallone con l’aiuto di un braccio. L’ultimo squillo dei primi quarantacinque minuti porta il nome di Raspadori, ma il numero uno dei Ciociari respinge il tentativo su punizione dell’attaccante azzurro.

Foto: Instagram Simeone