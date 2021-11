Okereke: “Spero di continuare così. Contro la Roma è stato il mio gol più emozionante”

Okereke, attaccante del Venezia, ha parlato in conferenza stampa: “Il secondo gol che potevo fare contro il Sassuolo mi ha fatto stare un po’ male, avessi raddoppiato molto probabilmente la gara non sarebbe finita così. Poi dopo un po’ l’ho dimenticato perché ho aumentato la pericolosità sottoporta. Poi per quanto riguarda le reti che mi hanno dato soddisfazioni direi tutte perché abbiamo quasi sempre vinto, è brutto quando segni e non serve per portare punti alla squadra. Forse contro la Roma però è stato il più bello perchè davanti ai nostri tifosi. Dopo la gara vinta contro la Fiorentina siamo andati in una situazione un po’ così così, poi penso a come siamo adesso e se abbassiamo l’attenzione possiamo tornare in una brutta situazione. Quindi piedi per terra”.

FOTO: Twitter Venezia