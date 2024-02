Okereke si presenta: “Tutti sanno che squadra è il Torino, ho accettato subito”

Il nuovo attaccante del Torino, David Okereke, si è presentato oggi in conferenza stampa raccontando le prime impressioni con la maglia granata e il perché della scelta di sposare il nuovo progetto: “Anche in panchina, alla prima partita, mi sono sentito in un ambiente che vive di calcio. Voglio dare il massimo, mi hanno accettato tutti a braccia aperte. Fino alla fine cercherò di dare tutto”.

Sulla scelta: “Tutti sanno che squadra è il Toro. Se hai certe proposte, non si può dire niente. Abbiamo giocato contro con il Venezia, ho sempre detto che mi piaceva la maglietta. Ho accettato subito”.

Infine, su cosa non ha funzionato al Venezia e alla Cremonese: “Ho avuto due allenatori diversi, le squadre sono diverse anche come livello e ambizioni: a Venezia e a Cremona si lottava per la salvezza, qui l’ambizione è un po’ alta. E’ una grande opportunità per crescere come calciatore e come persona, allenandoti con certe persone ti aiuta anche in questo”.

Foto: Instagram Torino