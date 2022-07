Okereke si presenta: “Non vedo l’ora di iniziare, possiamo fare qualcosa di bello”

David Okereke riparte dalla Cremonese. Sarà lui il nuovo centravanti dei grigiorossi tornati in Serie A dopo 27 anni. L’ex attaccante del Venezia, dopo l’annuncio ufficiale ha parlato ai suoi nuovi tifosi tramite l’intervista sui canali ufficiali del club. Queste le sue parole

“Ho tanta voglia di iniziare, non vedo l’ora di lottare per questa maglia. L’anno scorso ho finito con un rimpianto (la retrocessione con il Venezia, ndr) e voglio ripagarlo, mister e ds mi hanno dato tanta fiducia e non vedo l’ora di ripagarla. La Serie A è difficile e richiede tanto sacrificio, non bisogna mai abbassare la guardia. Lavorando duramente e con la testa giusta possiamo fare qualcosa di bello”.

Foto: Twitter Cremonese